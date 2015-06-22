"Утешили" чиновники.

В Свердловской области бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал в 2016 году на 2,8% и 2,7%, дизтопливо – на 3,3%, а потребительская корзина в целом - на 7,6%. Сравнительную статистику привел руководитель регионального УФАС Дмитрий Шалабодов, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Глава ведомства подчеркнул значительную разницу темпов роста между топливными ценами и стоимостью других товаров.

Критических скачков цен на продукты не фиксировалось, подчеркнул Д.Шалабодов. Вместе с тем отдельные категории товаров все-таки выбились в ту или иную сторону. Так, говядина показала рост 20%, а капуста подешевела на треть.