Цены на бензин в Свердловской области отстали от инфляцииСегодня в 16:00
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"Утешили" чиновники.
В Свердловской области бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал в 2016 году на 2,8% и 2,7%, дизтопливо – на 3,3%, а потребительская корзина в целом - на 7,6%. Сравнительную статистику привел руководитель регионального УФАС Дмитрий Шалабодов, передает корреспондент "Уралинформбюро".
Глава ведомства подчеркнул значительную разницу темпов роста между топливными ценами и стоимостью других товаров.
Критических скачков цен на продукты не фиксировалось, подчеркнул Д.Шалабодов. Вместе с тем отдельные категории товаров все-таки выбились в ту или иную сторону. Так, говядина показала рост 20%, а капуста подешевела на треть.
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