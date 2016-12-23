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Нефть подкинет в российскую казну 1,7 триллионаСегодня в 16:54

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Подорожав всего на 10 долларов.

Цены на нефть будут стабилизированы во второй половине 2017 года, когда с рынка уйдут излишки черного золота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

По его словам, в настоящий момент эффект от решения снизить уровень добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК уже "налицо". Цены на сырье выросли. Если их увеличение продолжится, то это принесет дополнительные средства бюджету и российским нефтяным компаниям. При разнице в 10 долларов казна дополучит 1,75 триллиона рублей, компании – 750 миллиардов, отметил Путин.

Стоит напомнить, что с 1 января следующего года добыча нефти сокращается по соглашению стран ОПЕК на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Россия снизит объемы на 300 тысяч баррелей в сутки.

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