Новые владельцы приторговывают акциями "Роснефти"Сегодня в 11:00
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В покупатели прочат арабский фонд.
Часть акций "Роснефти", проданных за 10,5 миллиарда евро иностранному консорциуму в начале декабря 2016 года, может уйти в третьи руки. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на компетентные источники. Официально эта информация пока не подтверждается.
Не исключено, что Катарский суверенный фонд и швейцарский нефтетрейдер Glencore, заполучившие госпакет компании (19,5%), примут в ряды акционеров некий арабский фонд - предположительно, Mubadala. Сделка, по мнению специалистов, будет выгодна и для "Роснефти", так как повысит ее капитализацию.
Эксперты называют несколько причин интереса со стороны потенциальных покупателей, передает "Уралинформбюро". Это удорожание нефти после соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран, рост дивидендов, выплачиваемых акционерам "Роснефти" (35% чистой прибыли вместо 25%), а также надежды инвесторов на отмену антироссийских санкций после избрания Дональда Трампа президентом США.
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