Россия замахнулась на рост нефтеэкспортаСегодня в 14:48
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А переработка ползет вниз.
Российские компании планируют нарастить экспорт нефти в 2017 году, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов.
По его словам, трубопроводная система дает возможность увеличить поставки, но многое будет зависеть от механизма реализации соглашения по сокращению добычи, которое Россия заключила с государствами ОПЕК и 10 другими странами.
Вместе с тем объемы переработки нефти в РФ должны уменьшиться на 2,5% (до 270 миллионов тонн) за счет большей глубины переработки. Соответственно, выпуск мазута продолжит падать, а производство бензина вырастет до 39,8 миллиона тонн, дизтоплива - до 70 с лишним миллионов тонн, заключил К.Молодцов.
Ожидаемый показатель экспорта нефти из РФ в 2016 году – 235,5 миллиона тонн, передает "Уралинформбюро". Это на 4,8% выше, чем годом ранее.
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