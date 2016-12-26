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"Уральские авиалинии" полетят в Казахстан из ЖуковскогоСегодня в 15:11

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Астана дала добро.

"Уральские авиалинии" будут выполнять рейсы в Казахстан из аэропорта Жуковский. Назначение перевозчика на маршруты до Астаны и Алматы утвердили авиационные власти страны, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Периодичность полетов пока не определена. Вместе с тем в Комитете гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана заявили, что по указанным маршрутам возможно выполнение 7 рейсов в неделю двумя перевозчиками.

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