Астана дала добро.

"Уральские авиалинии" будут выполнять рейсы в Казахстан из аэропорта Жуковский. Назначение перевозчика на маршруты до Астаны и Алматы утвердили авиационные власти страны, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Периодичность полетов пока не определена. Вместе с тем в Комитете гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана заявили, что по указанным маршрутам возможно выполнение 7 рейсов в неделю двумя перевозчиками.