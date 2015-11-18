В парке "Уральских авиалиний" увеличилось число Airbus26 декабря в 16:54
- Текст
- Фото
До 38.
Авиапарк "Уральских авиалиний" пополнился очередным самолетом А320. Общее количество судов достигло 38. В их числе - 20 А320, 11 А321 и 7 А319.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, в настоящее время техслужбы авиакомпании выполняют необходимые регламентные работы для подготовки воздушного судна к вылету. Свой первый рейс в цветах "Уральских авиалиний" лайнер выполнит 27 декабря 2016 года.
Следует отметить, что программа обновления флота реализуется в авиакомпании с 2006 года. В 2017 году планируется получить еще три А320, а к 2020 году довести общее количество самолетов до 50. Все воздушные суда приобретаются авиакомпанией на условиях операционного лизинга.
"Уральские авиалинии" занимают 5 место среди ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 11 месяцев 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6 миллионов пассажиров. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
26 декабря в 20:03
Глава Бакала получил 3 года за превышение полномочий
Условно.26 декабря в 19:44
Минобороны опровергло информацию о спасжилетах на пассажирах Ту-154
Работы на месте трагедии продолжаются.26 декабря в 19:20
Глава аппарата Сечина найден мертвым
В своем авто в центре Москвы.26 декабря в 18:55
Армянин обзавелся рабом в Югре
И запер его в автомойке.26 декабря в 18:53
История с бесправным тезкой из Екатеринбурга обернулась "уголовкой"
Срок могут схлопотать инспекторы ГИБДД.26 декабря в 18:35
Куйвашев отдаст хоккейные деньги не Козицыну
А скорее Черепанову.26 декабря в 18:19
При крушении Ту-154 погибла бывшая жительница Югры
Артистка ансамбля имени Александрова.26 декабря в 17:59
В Перми скончался попавший под колеса "Лады" школьник
Врачи оказались бессильны.26 декабря в 17:58
Слепцова выбыла с Кубка мира
Не выдержав конкуренции.26 декабря в 17:57
Жертвы крушения Ту-154 были в спасательных жилетах
Версия теракта ушла в тень.26 декабря в 17:53
На Тюменском тракте иномарка влетела в фуру
Водитель легковушки погиб.26 декабря в 17:51
Уральские города вошли в топ-10 самых читающих
В списке Пермь, Екатеринбург и Челябинск.26 декабря в 17:45
Каменск-Уральская новелла: в детский сад с прокуратурой
В поисках утраченных миллионов.26 декабря в 17:39
Южноуральский полицейский прикарманил золото
На 3,4 миллиона.26 декабря в 17:35
Под Тавдой поезд снес лесовоз
Который выехал на красный свет.
-
09 декабря в 13:33
"Уральские авиалинии" перевезли 6 миллионов пассажиров
С начала 2016 года.17 октября в 10:23
"Уральские авиалинии" перевезли почти 5 миллионов пассажиров
За январь - сентябрь.13 сентября в 11:11
Пассажиропоток "Уральских авиалиний" вырос на 17%
По итогам 8 месяцев.11 августа в 10:01
"Уральские авиалинии" перевезли почти 3,5 миллиона пассажиров
За 7 месяцев.15 июня в 10:42
"Уральские авиалинии" увеличили количество рейсов на 15%
Выполнив 16 264 перелета.18 ноября 2015 в 15:57
"Уральские авиалинии" вывезли из Египта всех своих пассажиров
Последним стал рейс в Москву.13 декабря в 09:41
Выпуск Boeing 777 урежут из-за снижения спроса
Сотрудников могут сократить.17 октября в 16:06
"Уральские авиалинии" готовят вторых пилотов
Конкурс прошли 32 человека.10 октября в 17:54
"Уральские авиалинии" открыли новый рейс в Израиль
Из Санкт-Петербурга.20 сентября в 12:37
"Уральские авиалинии" довезут жителей Минвод до Северной столицы
За 5 640 рублей.
Главные новости
- 26 декабря в 18:35Куйвашев отдаст хоккейные деньги не Козицыну
- 26 декабря в 17:57Жертвы крушения Ту-154 были в спасательных жилетах
- 26 декабря в 17:45Каменск-Уральская новелла: в детский сад с прокуратурой
- 26 декабря в 16:37Спиртовые лосьоны и концентраты исчезли с прилавков
- 26 декабря в 16:20Губернатор отправил пайщиков "Бухты Квинс" к Новикову
Аналитика
Каменск-Уральская новелла: в детский сад с прокуратурой
В поисках утраченных миллионов.
Халтурный Дед Мороз и плачущий Санта-Клаус
Почувствуйте разницу.
Щупальца общественности
В органах власти.