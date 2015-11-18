До 38.

Авиапарк "Уральских авиалиний" пополнился очередным самолетом А320. Общее количество судов достигло 38. В их числе - 20 А320, 11 А321 и 7 А319.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, в настоящее время техслужбы авиакомпании выполняют необходимые регламентные работы для подготовки воздушного судна к вылету. Свой первый рейс в цветах "Уральских авиалиний" лайнер выполнит 27 декабря 2016 года.

Следует отметить, что программа обновления флота реализуется в авиакомпании с 2006 года. В 2017 году планируется получить еще три А320, а к 2020 году довести общее количество самолетов до 50. Все воздушные суда приобретаются авиакомпанией на условиях операционного лизинга.

"Уральские авиалинии" занимают 5 место среди ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 11 месяцев 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6 миллионов пассажиров. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus.