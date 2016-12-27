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Оборудование в екатеринбургском метро изношено на 100%27 декабря 2016 в 11:57

Повышение тарифов неизбежно.

В ходе обсуждения бюджета Екатеринбурга на 2017 год депутаты гордумы не обошли стороной общественный транспорт. Метро, по их мнению, надо срочно спасать, сообщает "Уралинформбюро".

"Вопрос риторический. Вот у нас на комиссии руководитель метрополитена Владимир Шафрай доложил, что 60% оборудования в метро имеет 100% износа", - сообщил коллегам депутат Юрий Дозорец, возглавляющий "Метрострой".

Спасти общественный транспорт, по мнению гордумы, может повышение тарифов. Перевозчики настаивают на увеличении стоимости проезда с 26 до 32 рублей. Этот вопрос будет решаться на заседании Региональной энергетической комиссии 28 декабря.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
мнение народа! 27 декабря 2016 в 12:48

Ладно, уговорил нас этот Шафрай в метро не ездить. будем ходить пешком. А вы там все, чиновники и начальники, можете обожраться и лопнуть от своей жадности.

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