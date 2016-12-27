Повышение тарифов неизбежно.

В ходе обсуждения бюджета Екатеринбурга на 2017 год депутаты гордумы не обошли стороной общественный транспорт. Метро, по их мнению, надо срочно спасать, сообщает "Уралинформбюро".

"Вопрос риторический. Вот у нас на комиссии руководитель метрополитена Владимир Шафрай доложил, что 60% оборудования в метро имеет 100% износа", - сообщил коллегам депутат Юрий Дозорец, возглавляющий "Метрострой".

Спасти общественный транспорт, по мнению гордумы, может повышение тарифов. Перевозчики настаивают на увеличении стоимости проезда с 26 до 32 рублей. Этот вопрос будет решаться на заседании Региональной энергетической комиссии 28 декабря.