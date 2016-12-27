И стремится к новым вершинам.

В 2016 году АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" по традиции выполнило годовой план добычи углеводородов досрочно, в середине декабря, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Стоит отметить, что в последнее время Роспан стабильно превышает плановые показатели производства. Кратно увеличиваются объемы капвложений. На всех ключевых объектах развернулось масштабное строительство, которому предшествовали проектирование, закуп материально-технических ресурсов, выбор подрядчиков. В полную силу заработала Ново-Уренгойская УКПГ, введенная в эксплуатацию в конце 2015 года, что положительно отразилось на производственных результатах.

"Главная задача 2017 года - развивать инфраструктуру лицензионных участков, подводя все объекты к завершению строительства, - подчеркивает генеральный директор АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Александр Слепцов. - Будем налаживать взаимодействие с новыми подрядчиками. Кроме того, важно удержать нулевой уровень травматизма, совершенствовать культуру производства. Мы создаем новые рабочие места и стали кузницей кадров, наши сотрудники переходят в другие дочерние предприятия НК "Роснефть", в центральный аппарат управления головной компании. Но и к нам идут сильные специалисты. В коллективе оптимальное соотношение молодости и опыта".

Генеральный директор АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Александр Слепцов

Набирает обороты проект "Роснефть-классы" в средней школе №3 Нового Уренгоя. Можно по праву гордиться первыми выпускниками. 24 человека поступили в вузы, преимущественно на бюджетные места. Около половины – по линии целевого обучения в Московском университете нефти и газа имени Губкина, который считается лучшим в стране профильным учебным заведением. К слову, его преподавателей приглашают читать лекции ученикам "Роснефть-классов". Роспан в свою очередь проводит для школьников профориентационные занятия по всем специальностям: от технологов и геологов до экономистов и службы IT.



Спортивная жизнь на предприятии тоже бьет ключом – проводятся состязания между подразделениями. Прошла товарищеская игра по мини-футболу с коллегами из ПАО "Сибнефтегаз", дочернего общества НК "Роснефть". На городских соревнованиях Роспан занял призовые места по футболу и волейболу.

"Я желаю всем нам воплотить намеченные планы, чтобы в 2018 году получить существенный рост добычи газа и конденсата. Чтобы вместе с достижениями компании росли и собственные достижения тех, чья жизнь связана с Роспаном", - резюмировал Александр Слепцов.

Фото: пресс-служба АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ"