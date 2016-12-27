Спасет новая транспортная схема.

Расходы транспортных предприятий Екатеринбурга почти вдвое больше выручки – 8 миллиардов против 4,5 миллиарда рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Игорь Федотов.

"Себестоимость поездки разная. В метро она составляет 29 рублей, в автобусах, трамваях и троллейбусах – 32 рубля. Однако реальная средняя цена с учетом льготников и пассажиров с ЕКартами составляет 18 рублей. Разница создает убытки. Компенсации, которые предприятия получают из бюджетов, недостаточные", - отметил чиновник.

В частности, из-за льготников из областного и федерального реестров предприятия теряют 1,7-1,8 миллиарда рублей. При этом компенсации из регионального бюджета в 2017 году составят порядка 700 миллионов рублей.

Большие надежды городские власти возлагают на внедрение в Екатеринбурге новой транспортной схемы. По словам Игоря Федотова, она поможет сократить расходы вдвое.

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