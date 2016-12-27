В "Уральской кузнице" Мечела сократят персонал27 декабря 2016 в 14:14
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В списке - 70 человек.
До марта 2017 года завод "Уральская кузница" (входит в Группу "Мечел") сократит 70 служащих и руководителей. В частности, оптимизация затронет пенсионеров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Челябинской области.
Предприятие участвует в программе по снижению напряженности на рынке труда. В 2016 году в рамках нее было переобучено 97 работников. 323 сотрудника, оставаясь в штате предприятия, были временно трудоустроены на другую работу.
Стоит отметить, что "Уральская кузница" производит штампованную продукцию из сталей и сплавов. На предприятии трудится 3700 человек.
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