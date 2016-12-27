×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В "Уральской кузнице" Мечела сократят персонал27 декабря 2016 в 14:14

  • Текст

В списке - 70 человек.

До марта 2017 года завод "Уральская кузница" (входит в Группу "Мечел") сократит 70 служащих и руководителей. В частности, оптимизация затронет пенсионеров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Челябинской области.

Предприятие участвует в программе по снижению напряженности на рынке труда. В 2016 году в рамках нее было переобучено 97 работников. 323 сотрудника, оставаясь в штате предприятия, были временно трудоустроены на другую работу.

Стоит отметить, что "Уральская кузница" производит штампованную продукцию из сталей и сплавов. На предприятии трудится 3700 человек.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Кто следующий на увольнение?»

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Ученые вычислили главный новогодний подарок

Система Orphus