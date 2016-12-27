В списке - 70 человек.

До марта 2017 года завод "Уральская кузница" (входит в Группу "Мечел") сократит 70 служащих и руководителей. В частности, оптимизация затронет пенсионеров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Челябинской области.

Предприятие участвует в программе по снижению напряженности на рынке труда. В 2016 году в рамках нее было переобучено 97 работников. 323 сотрудника, оставаясь в штате предприятия, были временно трудоустроены на другую работу.

Стоит отметить, что "Уральская кузница" производит штампованную продукцию из сталей и сплавов. На предприятии трудится 3700 человек.