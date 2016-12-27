Авторынок Екатеринбурга впервые за трехлетку пошел в рост27 декабря 2016 в 14:21
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Но всего на 1%.
На авторынке Екатеринбурга впервые за три года зафиксирован рост продаж. В ноябре 2016 года было реализовано 3 280 машин – на 1% больше, чем в том же месяце годом ранее.
Положительную динамику показали 7 брендов из десятка самых популярных. Продажи Lada и KIA подскочили сразу на 58% и 56% соответственно. В минусе остались Renault (-6%), Toyota (-30%) и Nissan (-46%).
"В декабре не стоит ожидать очередного роста рынка из-за относительно высокого показателя прошлого года", - отметил директор "Auto-Dealer-Екатеринбург" Михаил Чаплыгин.
По итогам 11 месяцев было продано 31 948 автомобилей. Это на 18% меньше, чем за тот же период предыдущего года, передает "Уралинформбюро".
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