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Авторынок Екатеринбурга впервые за трехлетку пошел в рост27 декабря 2016 в 14:21

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Но всего на 1%.

На авторынке Екатеринбурга впервые за три года зафиксирован рост продаж. В ноябре 2016 года было реализовано 3 280 машин – на 1% больше, чем в том же месяце годом ранее.

Положительную динамику показали 7 брендов из десятка самых популярных. Продажи Lada и KIA подскочили сразу на 58% и 56% соответственно. В минусе остались Renault (-6%), Toyota (-30%) и Nissan (-46%).

"В декабре не стоит ожидать очередного роста рынка из-за относительно высокого показателя прошлого года", - отметил директор "Auto-Dealer-Екатеринбург" Михаил Чаплыгин.

По итогам 11 месяцев было продано 31 948 автомобилей. Это на 18% меньше, чем за тот же период предыдущего года, передает "Уралинформбюро".

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