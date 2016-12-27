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ФСК ЕЭС добавила Ямалу энергонадежности27 декабря 2016 в 16:52

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В Пуровском районе.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") модернизировала релейную защиту и автоматику на подстанции 500 кВ "Тарко-Сале" в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, это повысит надежность энергоснабжения объектов нефтегазодобычи и населенных пунктов Пуровского района.

Новое оборудование установлено для линии электропередачи "Тарко-Сале – Светлая" по договору на подключение подстанции 110 кВ "Светлая" компании "Тюменьэнерго". Устройства устойчивы к воздействию окружающей среды и имеют широкую систему самодиагностики. Они предназначены для защиты от коротких замыканий оборудования и заходящих на подстанцию ЛЭП.

Подстанция 500 кВ "Тарко-Сале" трансформаторной мощностью 1377 МВА работает с 1984 года. Обеспечивает передачу электроэнергии к объектам компаний "РН-Пурнефтегаз", "Транснефть-Сибирь", городам Губкинский и Тарко-Сале, поселку Пурпе.

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