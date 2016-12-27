×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мэрия Екатеринбурга заявила об экономическом чуде 27 декабря 2016 в 17:06

Промышленность выросла на четверть.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб на пресс-конференции по итогам года заявил, что в 2016 году в столице Урала произошло чудо. Несмотря на кризис и прочие проблемы, индекс промышленного производства вырос на четверть, сообщает "Уралинформбюро".

"Это цифры государственной статистики. В этом году индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности составил 125%. Но это пессимистичный прогноз - есть оценки до 135%. Но даже если брать усредненную цифру, то, по данным статистики, на четверть индекс промышленного производства обгоняет прошлые годы", - рассказал журналистам А.Якоб.

Кроме того, по его словам, на данный момент сдано 940 тысяч квадратных метров жилья, и есть вероятность, что до конца года этот показатель перевалит за 1 миллион. В то же время в нынешнем декабре, в отличие от прошлых лет, заметно упал спрос на квартиры.

Зато зарплата, по данным главы администрации, в Екатеринбурге снова бьет рекорды: "Повторюсь. Это данные госстатистики. Средняя зарплата – 43 223 рубля. Но это не на декабрь – это средняя по году. В декабре всегда скачок выплат идет и зарплаты выше".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
мдя? 27 декабря 2016 в 18:17

Он имеет ввиду. наверное, выпуск ракет и только

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Ученые вычислили главный новогодний подарок

Система Orphus