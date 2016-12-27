Екатеринбургскому МОАП грозит банкротство27 декабря 2016 в 17:24
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Из-за долгов перед поставщиком топлива.
Муниципальное объединение автобусных предприятий Екатеринбурга получило банкротный иск. Претензии к МОАП предъявил поставщик топлива - ТД "РУНАТКО". Сумма требований пока не опубликована.
Ранее торговый дом отсудил у МУПа более 10 миллионов рублей за поставленное горючее.
Гендиректор предприятия Владимир Кайсаров уточнил "Уралинформбюро", что долги МОАП перед поставщиками топлива превышают 400 миллионов рублей. Он заявил о необходимости повышения тарифов до 32 рублей. В противном случае автобусники попросту не выживут, и предприятие закроется. Вопрос увеличения тарифов РЭК рассмотрит завтра.
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