Путин открыл газовый вентиль для Крыма27 декабря 2016 в 17:52
- Текст
Дистанционно.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт подаче газа в Крым с территории материковой России, сообщается на сайте Кремля.
По словам главы государства, это даст новый импульс развитию экономики, рекреационного комплекса, социальной сферы.
"На базе поступающего в Крым газа будут построены в ближайшее время, в 2017-2018 годах, две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые с лихвой покроют все текущие потребности", — добавил В.Путин.
Общая протяженность газопровода Краснодарский край - Крым составляет 359 километров. Он включает двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также отвод на Симферополь, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
30 декабря 2016 в 12:02
"РН-Пурнефтегаз" сэкономил более 425 миллионов рублей
В рамках программы энергосбережения.29 декабря 2016 в 13:54
Суд отпустил Новикова на свободу
Залог не понадобился.28 декабря 2016 в 17:53
"РН-Пурнефтегаз" раздал награды за высокую культуру производства
Отмечены 12 сотрудников.28 декабря 2016 в 16:32
Екатеринбуржцы без счетчиков будут платить за коммуналку больше
С Нового года.28 декабря 2016 в 16:17
Читаем в Новый год!
Дижестив от "Уралинформбюро".28 декабря 2016 в 16:16
Вспомнить всё - 2016
Шестнадцать мгновений уходящего года...28 декабря 2016 в 16:15
Региональным депутатам-прогульщикам придумали наказание
Проект рассмотрит Госдума РФ.28 декабря 2016 в 16:13
В Соликамске посетителям кафе угрожали пистолетом с кислотой
И ножом.28 декабря 2016 в 16:06
Новоуральский суд возобновит рассмотрение дела экс-управляющего "АМУРа"
29 декабря.28 декабря 2016 в 16:00
В Асбесте сына замначальника полиции судят за кражу
Металлолома.28 декабря 2016 в 15:58
Низкие зарплаты заставили россиян забыть о политических играх
На международной арене.28 декабря 2016 в 15:56
Екатеринбуржец сорвался с 8 этажа
На Сортировке.28 декабря 2016 в 15:56
На выборы президента РФ уйдет 14,9 миллиарда рублей
Кампания начнется после праздников.28 декабря 2016 в 15:38
Россияне скупают Ford Focus и Toyota Corolla
С пробегом.28 декабря 2016 в 15:30
В пермском автобусе засекли пассажира в одних трусах
И шапке.
-
08 декабря 2014 в 10:29
Россия остановила "Южный поток" на словах
Прекратило работу только трубоукладочное судно.23 декабря 2016 в 15:24
Крым перепрыгнул общероссийскую планку
По росту промышленности.14 декабря 2016 в 18:39
Киев отсудил у Крыма золото скифов
Но шансы на реванш есть.07 декабря 2016 в 11:02
Экс-глава Малышевского ГО пошел под суд за 6-миллионный ущерб
Деньги планировались на газификацию.02 ноября 2016 в 11:02
В Кыштыме фура оставила 10 домов без газа и тепла
Снеся трубу.17 октября 2016 в 15:04
Села Горноуральского городского округа переходят на голубое топливо
Друг за другом.23 сентября 2016 в 09:46
В России узаконят курортный сбор весной 2017 года
По поручению Путина.21 сентября 2016 в 11:56
"Уральские авиалинии" предлагают продлить лето в Крыму
Улетев на полуостров по спецтарифам.16 августа 2016 в 19:19
Украина опровергла слухи о разрыве дипотношений с Россией
Она намерена вести переговоры о статусе Крыма.04 августа 2016 в 09:05
На Ямале взорвался газопровод
Газ перекрыт.
Главные новости
- 28 декабря 2016 в 16:17Читаем в Новый год!
- 28 декабря 2016 в 15:26Если бы я был Дедом Морозом
- 28 декабря 2016 в 14:28Следователи обнаружили в МУГИСО новую коррупционную схему
- 28 декабря 2016 в 13:39Шоу-масс гоу вон!
- 28 декабря 2016 в 13:25В Екатеринбурге отменили январское повышение тарифов на проезд
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.