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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт подаче газа в Крым с территории материковой России, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, это даст новый импульс развитию экономики, рекреационного комплекса, социальной сферы.

"На базе поступающего в Крым газа будут построены в ближайшее время, в 2017-2018 годах, две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые с лихвой покроют все текущие потребности", — добавил В.Путин.

Общая протяженность газопровода Краснодарский край - Крым составляет 359 километров. Он включает двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также отвод на Симферополь, передает "Уралинформбюро".