×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


С имущества совладелицы "Гринфлайта" снят арест27 декабря 2016 в 18:51

  • Текст

Частично.

Челябинский областной суд частично снял арест с имущества совладелицы ООО "Гринфлайт" Маргариты Бутаковой. Мера коснулась двадцати из 151 объекта, записанных на нее до того, как она стала собственницей компании. Речь идет о квартирах, земельных участках и нежилых помещениях, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Бутаковой принадлежит 20% в уставном капитале "Гринфлайта", еще столько же у ООО "Центр современных технологий" (ЦСТ). Остальное у Александра Москалюка и ООО "Медиа-Стиль".

Арест на доли и имущество был наложен в рамках уголовного дела по фактам мошенничества. "Под колпаком" оказался также ЦСТ, который не смог обжаловать арест. Кроме того, были заблокированы счета "Гринфлайта" на 11 миллиардов рублей. Чуть позже запрет на операции сняли.

"Гринфлайт" скандально прославился весной 2016 года, когда было остановлено строительство жилого микрорайона "Академ Riverside" на берегах реки Миасс в центре Челябинска. Прокуратура выявила пропажу порядка 6 миллиардов рублей средств дольщиков.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Ученые вычислили главный новогодний подарок

Система Orphus