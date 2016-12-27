Частично.

Челябинский областной суд частично снял арест с имущества совладелицы ООО "Гринфлайт" Маргариты Бутаковой. Мера коснулась двадцати из 151 объекта, записанных на нее до того, как она стала собственницей компании. Речь идет о квартирах, земельных участках и нежилых помещениях, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Бутаковой принадлежит 20% в уставном капитале "Гринфлайта", еще столько же у ООО "Центр современных технологий" (ЦСТ). Остальное у Александра Москалюка и ООО "Медиа-Стиль".

Арест на доли и имущество был наложен в рамках уголовного дела по фактам мошенничества. "Под колпаком" оказался также ЦСТ, который не смог обжаловать арест. Кроме того, были заблокированы счета "Гринфлайта" на 11 миллиардов рублей. Чуть позже запрет на операции сняли.

"Гринфлайт" скандально прославился весной 2016 года, когда было остановлено строительство жилого микрорайона "Академ Riverside" на берегах реки Миасс в центре Челябинска. Прокуратура выявила пропажу порядка 6 миллиардов рублей средств дольщиков.