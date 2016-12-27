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Путин передал УВЗ "Ростеху"27 декабря 2016 в 19:43

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На слияние отведено 1,5 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех". Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

УВЗ должен быть введен в структуру "Ростеха" в течение 18 месяцев.

Обсуждать предстоящее поглощение начали еще в сентябре 2016 года - тогда было опубликовано письмо вице-премьера Дмитрия Рогозина главе государства. В нем выражалось недовольство работой УВЗ и его гендиректора Олега Сиенко и подчеркивалось, что терпящее финансово-экономические трудности предприятие может сорвать гособоронзаказ.

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