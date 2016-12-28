И уйти от долгов.

Один из крупнейших поставщиков сырной продукции на Урале - торговый дом "Сыробогатов" - подал заявление о собственной ликвидации. Ответственным за процесс назначена Ольга Клюкина. В 2011 году она числилась совладельцем дачного кооператива "Аллаки", собственником которого также был генеральный директор и совладелец "Сыробогатова" Александр Шадрин, пишет "Коммерсантъ".

Стоит отметить, что сайт компании не доступен. Александр Шадрин комментировать изменения не стал, при этом поставщики предполагают, что ТД лишь сменит название и продолжит работу, передает "Уралинформбюро".

Зачастую юрлица ликвидируются из-за долгов, отметил управляющий партнер юридической фирмы "Юста Аура" Евгений Дедков. Сейчас свердловский арбитраж рассматривает несколько исков к "Сыробогатову" на 300 тысяч рублей. По мнению другого юриста, компания может инициировать собственное управляемое банкротство.