На бизнес-форуме.

Представители Магнитогорского металлургического комбината выступили на форуме, посвященном развитию малого и среднего бизнеса. Встреча с предпринимателями состоялась в Магнитогорске при участии горадминистрации, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ОАО "ММК".

На сегодня 96% поставщиков ММК - производители, и приоритет отдается местным компаниям. Таким образом предприятие не только поддерживает город и регион, но и упрощает процедуру поставок. Эта сфера постоянно совершенствуется. Свидетельство тому – присуждение комбинату звания "Лидер торгово-закупочной деятельности" в 2016 году.

"Мы должны настроить работу с поставщиками таким образом, чтобы у нас не было дополнительных складских запасов и чтобы поставщик вовремя привозил продукцию к нашим ремонтам, к нашим срокам обеспечения", - подчеркивает начальник управления обеспечения закупок Павел Васев.

ММК открыт для общения с потенциальными партнерами. Каждый последний четверг месяца замдиректора по коммерции проводит день открытых дверей. Весь документооборот - в электронном виде, прозрачен и доступен. На официальном сайте комбината есть информация о том, как стать поставщиком ММК, правила проведения электронных торгов. По итогам 2015 года дипломы и грамоты от гендиректора предприятия Павла Шиляева получили 11 компаний-производителей.