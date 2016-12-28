По делу о хищении 2,8 миллиарда.

В Москве силовики обыскали загородный дом и офисы экс-депутата Госдумы РФ и бывшего владельца Златоустовского металлургического завода Вадима Варшавского. Оперативные мероприятия прошли также в Челябинской области в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" 2,8 миллиарда рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По версии следствия, в 2012 году неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Златоустовский металлургический завод" разработали мошеннический план завладения деньгами "Петрокоммерца". Для получения кредита на 2,8 миллиарда рублей заемщик под личное поручительство Вадима Варшавского предоставил банку заведомо ложные сведения. Так, в бухотчетности не было отражено, что ЗМЗ уже является поручителем на 950 миллионов долларов по договору займа с одной из компаний, входящих в ГК "Мечел". После получения денег завод не вернул банку ни копейки, передает "Уралинформбюро".

Сам Варшавский сообщил, что ему предстоит допрос в качестве свидетеля. По его словам, никакого кредитного договора не было - почему было возбуждено уголовное дело, ему непонятно.

Стоит напомнить, что ранее финансовые проблемы у Вадима Варшавского возникли и с ВТБ. В 2011 году Транскредитбанк выдал кредит на 2,8 миллиарда рублей Гурьевскому металлургическому заводу также под поручительство его владельца, Вадима Варшавского. Позже банк переуступил права требования ВТБ. С 2014 года завод перестал вносить кредитные платежи. Банк обратился в суд с требованием о взыскании с Варшавского 2 миллиардов рублей, требования были удовлетворены. На его имущество наложили арест.