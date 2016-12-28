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Цены на жилье в Екатеринбурге подскочат на 5%28 декабря 2016 в 14:16

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Минимум.

Стоимость квартир в новостройках в 2017 году поползет вверх, прогнозирует президент Российской гильдии риелторов Татьяна Деменок. По ее словам, жилья будет строиться меньше, и предложение начнет уравниваться со спросом.

"За последние 2 года застройщики получили меньше разрешений на строительство и меньше новых проектов заложили. Также идет удорожание строительных материалов. Естественно будет повышение стоимости квадратного метра на первичном рынке. В какой ценовой политике это будет, пока сложно сказать, но я думаю, что рост составит не менее 5%", - пояснила "Уралинформбюро" Татьяна Деменок. По ее прогнозам, цены скакнут вверх ближе к осени.

С ней согласился генеральный директор "РСГ-Академическое" Виктор Киселев. По его словам, цена "квадрата" в новостройках Академического будет выше, чем в домах, заложенных в докризисное время. "Себестоимость строительства увеличивается. Ряд материалов, которые применяются в строительстве, в течение последних 2 лет дорожали. Таким образом, цена квадратного метра во вновь вводимых домах будет выше. В домах, которые были построены ранее, мы реализуем квартиры по старым ценам", - подчеркнул Виктор Киселев.

По данным Татьяны Деменок, в 2016 году застройщики сдадут в Екатеринбурге 1 миллион квадратных метров жилья. Это те проекты, которые закладывались в 2013-2014 годах. В 2015-2016 годах котлованов было вырыто в 2 раза меньше. Именно эти объемы будут вводиться последующие 2 года.

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