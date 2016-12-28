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Россияне скупают Ford Focus и Toyota Corolla28 декабря 2016 в 15:38

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С пробегом.

По итогам 11 месяцев 2016 года самой популярной иномаркой на вторичном рынке стал Ford Focus. При этом его продажи сократились на 5,6% - до 123 682 единиц, подсчитал "Автостат Инфо".

Второе место заняла модель C-класса Toyota Corolla. Их было продано на 4% меньше - 105 213 машин. Тройку лидеров замыкает бизнес-седан Toyota Camry, спрос на который вырос на 2,8% (до 68 684 единиц). В пятерку также попали Chevrolet Niva (64 028 единиц, +0,9%) и Renault Logan (63 971 штука, -6,8%).

В целом за 11 месяцев года на российском рынке было продано 4,9 миллиона легковых автомобилей с пробегом - на 6,7% меньше, чем годом ранее. Доля иномарок составляет 67,2%, передает "Уралинформбюро".

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