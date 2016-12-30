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"РН-Пурнефтегаз" сэкономил более 425 миллионов рублей30 декабря 2016 в 12:02

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В рамках программы энергосбережения.

По итогам 2016 года "РН-Пурнефтегаз" сэкономил 160 миллионов киловатт-часов. Это на 10% больше, чем в прошлом году. В денежном выражение экономия составила более 425 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Добиться таких показателей позволила технология предварительного сброса воды непосредственно на месторождениях, а также внедрение нового энергосберегающего оборудования.

Кроме того, "РН-Пурнефтегаз" одним из первых на Ямале ввел в эксплуатацию автономную гибридную электростанцию, способную использовать энергию солнца и ветра для электроснабжения технологических объектов.

Следует отметить, что эффективность энергетического менеджмента "РН-Пурнефтегаз" подтверждается успешным прохождением внутреннего энергоаудита, а также сертификацией по международным и российским стандартам - ISO 50001:2011 и ГОСТ Р ИСО 50001-2012.

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