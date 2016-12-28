Россиян ждет скачок цен на автомобили09 января в 10:42
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Многие модели исчезнут с рынка.
В 2017 году в России резко подорожают автомобили. Это связано с требованием по установке системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в новых машинах, которые поступают в Россию с 1 января. В результате некоторые производители могут попросту отказаться от ввоза авто, пишут федеральные СМИ со ссылкой на эксперта авторынка Сергея Асланяна.
Пока с новым условием согласились только Mercedes, Volkswagen, Hyundai. Однако не исключено, что они будут оборудовать системой не все модели авто, и часть исчезнет с российского рынка, передает "Уралинформбюро".
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