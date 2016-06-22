Из-за газовых долгов.

Экспорт российской нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года может сократиться на 12% из-за неоплаченных долгов Минска за газ. Ограничения намерено ввести Минэнерго РФ, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.



В новом графике поставок указано 4 миллиона тонн "черного золота" вместо планировавшихся ранее 4,5 миллиона. По данным собеседников издания, власти Белоруссии выразили несогласие с таким решением вице-премьеру России Аркадию Дворковичу.

​Между тем еще с мая прошлого года остается неурегулированным арбитражный спор между компанией "Газпром трансгаз Беларусь" и правительством республики о возмещении 125 миллионов долларов долга, накопленного за поставки газа в течение 4 месяцев. Официальный Минск от обвинений Москвы открещивается и раскошеливаться не спешит. При этом он объявил о повышении цен на транзит нефти по территории республики с 1 февраля 2017 года, передает "Уралинформбюро".