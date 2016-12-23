Через суд.

ОАО "Свердловская пригородная компания" подала иск в арбитраж на областное министерство транспорта и связи. Перевозчик требует 313,26 миллиона рублей.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе СПК, речь идет о компенсации выпадающих доходов за предыдущие годы. Детали судебного разбирательства не уточняются.

Стоит добавить, что СПК подает подобные иски не впервые. Так, в 2015 году компания потребовала с минтранса 120 миллионов рублей. Дело до сих пор рассматривается.