СПК трясет с минтранса более 300 миллионовСегодня в 15:33
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Через суд.
ОАО "Свердловская пригородная компания" подала иск в арбитраж на областное министерство транспорта и связи. Перевозчик требует 313,26 миллиона рублей.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе СПК, речь идет о компенсации выпадающих доходов за предыдущие годы. Детали судебного разбирательства не уточняются.
Стоит добавить, что СПК подает подобные иски не впервые. Так, в 2015 году компания потребовала с минтранса 120 миллионов рублей. Дело до сих пор рассматривается.
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