По итогам сотрудничества в 2016 году.

Самые добросовестные и надежные потребители электроэнергии из числа юридических лиц отмечены памятными дипломами и статуэтками от Энергосбытовой компании "Восток".

Премия "Энергопартнер" вручается уже не первый год и призвана выстроить партнерские взаимоотношения между энергетиками и клиентами, повысить платежную дисциплину юридических лиц и стабилизировать выполнение ими договорных обязательств.

Присутствие той или иной организации в списке энергопартнеров является хорошим способом повышения репутации и доверия в обществе в целом к таким предприятиям– потребителям электроэнергии.

Конкурс проводится на беззаявительной основе: его участниками автоматически становятся юридические лица — потребители энергоресурсов Кургана и Курганской области, выполняющие договорные обязательства в части оплаты электроэнергии, — всего около 11 тысяч юридических лиц.

В этом году в число лучших вошли более 40 потребителей из разных отраслей: "Промышленность", "Бюджетные предприятия", "Сельское хозяйство", "Прочие", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Энергосбыта" — филиала АО "ЭК "Восток".

Всех их объединяет то, что они сумели грамотно наладить свою работу и обеспечить своевременную оплату и эффективное потребление энергоресурсов. Это социально ответственные энергопартнеры, платежи которых являются крепким фундаментом развития региона, гарантированно обеспечивают надежное и бесперебойное энергоснабжение всех категорий потребителей.

"Отношения в энергетике выстроены на взаимной основе, — подчеркнул директор "Энергосбыта" — филиала АО "ЭК "Восток" Игорь Пушкарев. — "Энергосбыт" благодарен добросовестным руководителям компаний, которые это понимают, своевременно рассчитываются за энергоресурсы и всегда готовы вести с нами конструктивный диалог. Со своей стороны, мы всегда идем на встречу клиентам, помогаем решить любые сложные вопросы и достичь взаимовыгодных результатов нашего сотрудничества".

"Энергопартнеры — 2016"

"Промышленность":

ООО "Группа компаний "Терракот"

АО "Курганский завод электромонтажных изделий"

АО "НПО" Курганприбор

ЗАО "Катайский насосный завод"

ОАО "Металлист"

ООО "Далматовская кондитерская фабрика"

ООО "Люкскрафт"

ОАО "Мукомольный завод "МуЗа"

ОАО "Шумихинское машиностроительное предприятие"

АО "Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог"

"Бюджетные предприятия":

ГБУ "Курганский областной госпиталь для ветеранов войн"

ГБУ "Курганский областной онкологический диспансер"

ГБУ "Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста"

ГБУ "Перинатальный центр"

ГБУ ПНИ "Зеленый бор"

ГУ "Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Администрация Шатровского района

Администрация Каргапольского района

ФБУ "Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ "Войсковая часть 70855" — 1207 объекты по хранению и уничтожению химического оружия "ВО 92746"

Федеральное государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением "Куртамышское специальное профессиональное училище №1 закрытого типа"

Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Курганской и Тюменской области"

"Сельское хозяйство":

СПК (колхоз) "Имени Свердлова"

ООО "Нот"

ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Отрадное"

АО "Долговское"

АО "Новая Пятилетка"

ЗАО "Куйбышевское"

Индивидуальный предприниматель — глава крестьянского (фермерского) хозяйства Невзоров Анатолий Федорович

ООО "Агро-Стимул"

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Грехов Александр Валентинович

"Прочие":

ООО "Компания "Метрополис"

ООО "Компания "Крым"

ООО "Екатеринбург — 2000"

ООО "Курган-Пак"

ИП Педошенко Анатолий Анатольевич

ООО "Салем"

ООО "КосМос"

ООО "Агрофирма Ариант"

ИП Хохлов Василий Владимирович

ОАО "Торговый дом "Русский Холодъ"

ООО "Ремонтник+"

и другие.