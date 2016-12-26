Россия ускоренно снижает добычу нефтиСегодня в 18:07
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Вслед за странами ОПЕК.
За новогодние каникулы среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в РФ упала на 130 тысяч баррелей (или 1,2%) к октябрю 2016 года. Так претворяется в жизнь договоренность ОПЕК и не входящих в картель государств, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса. Цель - остановить удешевление нефти.
Другие участники соглашения, в том числе Саудовская Аравия и Ирак, в первые дни января 2017 года тоже начали сокращать объемы нефтедобычи.
В РФ показателю еще есть куда опускаться - документом предусмотрено снижение на 300 тысяч баррелей, передает "Уралинформбюро". Правда, глава Минэнерго Александр Новак говорил, что процесс будет постепенным и этой планки страна достигнет лишь к концу апреля.
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