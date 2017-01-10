Для изготовления конструкций плотин.

ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод" (входит в Группу ОАО "ММК") получило сертификат на выпуск новой марки цемента.

Сульфатостойкий портландцемент класса прочности 42,5 нормальнотвердеющий (ЦЕМ I 42,5Н СС) используется для изготовления бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических и других сооружений, а также конструкций, подвергаемых попеременному замораживанию и оттаиванию.

Также ассортимент предприятия расширился за счет производства ожелезненного доломита. Он используется при производстве стали в кислородно-конвертерном цехе ОАО "ММК".

В последние годы на МЦОЗ была реализована серьезная программа модернизации производства. В 2007-2009 годах были запущены две вращающиеся печи мокрого способа. Они позволили не только увеличить объемы выпуска цемента, но и снизить нагрузку на окружающую среду.

В 2014 году заработала новая линия упаковки, погрузки и бесподдонного паллетирования мешков итальянской фирмы FLSmidth Ventomatic, сообщили "Уралинформбюро" в управления информации, общественных связей и рекламы ОАО "ММК".