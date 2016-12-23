×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Гринфлайт" требует с экс-подрядчика 92 миллиона рублейСегодня в 14:59

  • Текст

За недостроенный "Академ".

Челябинская строительная компания "Гринфлайт" заявила иск на 91,9 миллиона рублей к строительному управлению "Альфастрой". Последнее было генподрядчиком при возведении жилого комплекса "Академ Riverside" и, по мнению застройщика, не в полном объеме выполнило работы, передает "Уралинформбюро".

В "Гринфлайте" считают, что "Альфастрой" необоснованно обогатился на возведении ЖК в центре Челябинска - получил 85,9 миллиона рублей. Остальная часть заявленной в иске суммы – проценты.

Рассмотрением заявления займется Арбитражный суд Челябинской области. Первое заседание назначено на 9 февраля 2017 года.

Следует отметить, что параллельно с тяжбой против "Альфастроя" челябинский застройщик судится с основным кредитором – СМП-Банком. Через суд "Гринфлайт" пытается опротестовать бездействие банка в вопросе снятия арестов с его счетов. Ранее часть активов была разморожена, но СК уверяет, что для достройки "Академа" требуются остальные деньги.

СК "Гринфлайт" в течение нескольких лет пытается достроить на берегу реки Миасс комплекс "Академ Riverside" - сроки сдачи неоднократно отодвигались, весной 2016 года стройка встала. Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, со счетов компании пропали порядка 6 миллиардов рублей, собранных с дольщиков. В конце декабря стало известно о предъявлении обвинения в злоупотреблении полномочиями бывшему гендиректору организации Сергею Мануйлову.

Ранее по теме:
В деле "Гринфлайта" появился первый обвиняемый
Дубровский не снизошел до дольщиков "Гринфлайта"
Со счетов "Гринфлайта" сняли арестантские узы

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus