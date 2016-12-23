За недостроенный "Академ".

Челябинская строительная компания "Гринфлайт" заявила иск на 91,9 миллиона рублей к строительному управлению "Альфастрой". Последнее было генподрядчиком при возведении жилого комплекса "Академ Riverside" и, по мнению застройщика, не в полном объеме выполнило работы, передает "Уралинформбюро".

В "Гринфлайте" считают, что "Альфастрой" необоснованно обогатился на возведении ЖК в центре Челябинска - получил 85,9 миллиона рублей. Остальная часть заявленной в иске суммы – проценты.

Рассмотрением заявления займется Арбитражный суд Челябинской области. Первое заседание назначено на 9 февраля 2017 года.

Следует отметить, что параллельно с тяжбой против "Альфастроя" челябинский застройщик судится с основным кредитором – СМП-Банком. Через суд "Гринфлайт" пытается опротестовать бездействие банка в вопросе снятия арестов с его счетов. Ранее часть активов была разморожена, но СК уверяет, что для достройки "Академа" требуются остальные деньги.

СК "Гринфлайт" в течение нескольких лет пытается достроить на берегу реки Миасс комплекс "Академ Riverside" - сроки сдачи неоднократно отодвигались, весной 2016 года стройка встала. Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, со счетов компании пропали порядка 6 миллиардов рублей, собранных с дольщиков. В конце декабря стало известно о предъявлении обвинения в злоупотреблении полномочиями бывшему гендиректору организации Сергею Мануйлову.



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