Роспан провел рекордный гидроразрыв пластаСегодня в 15:18
- Текст
По технологии создания высокопроводящих трещин.
АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", дочернее общество НК "Роснефть", провело на Восточно-Уренгойском лицензионном участке рекордную для газоконденсатного месторождения операцию гидроразрыва пласта (ГРП) по технологии создания высокопроводящих трещин.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, единоразово в течение 7 часов в пласт было закачано 385 тонн проппанта, что эквивалентно 700 тоннам проппанта, закачанного по традиционной технологии. Это позволило создать высокопроводящую трещину, которая обеспечила высокие суточные дебиты скважины – более 600 тысяч кубометров газа и более 200 тонн газового конденсата.
Для выполнения рекордного ГРП было привлечено дополнительное насосное и емкостное оборудование, разработана специальная рецептура жидкости-носителя, сохраняющая ее свойства при длительной закачке. Применение данной технологии обеспечивает более высокие эквивалентные объемы трещины ГРП, увеличивая продуктивность скважин на 5-7%.
Предыдущий рекорд на предприятии был установлен в начале 2016 года, когда в скважину в рамках проведения ГРП было закачано 300 тонн проппанта, что эквивалентно 550 тоннам проппанта, закачанного по традиционной технологии.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 21:00
Под Нефтеюганском пассажирская "Газель" залетела под фуру
Пострадали четверо.Сегодня в 20:58
Луна возникла после "бомбардировки" Земли
Гласит новая теория.Сегодня в 20:45
В Перми иностранец пытался "купить" чекиста за 600 тысяч
Не вышло.Сегодня в 20:35
Челябинской мэрии прилетело от УФАС из-за платных парковок
Какое предупреждение станет последним?Сегодня в 20:32
Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей десятиэтажки
На Уктусе.Сегодня в 20:21
Покалеченный в Екатеринбурге пристав остается в коме три месяца
Врачи по-прежнему не дают прогнозов.Сегодня в 20:17
По Интернету разнеслась весть о кончине Елизаветы II
Опровержений пока не было.Сегодня в 20:10
Югорчанка избила 10-летнего сына за просьбу включить мультики
Попал под пьяную руку.Сегодня в 19:54
"Уральские авиалинии" доставят челябинцев в МинВоды
Через Сочи.Сегодня в 19:50
Снежный "подарок" чиновников довел екатеринбуржцев до больницы
Улицы не удосужились расчистить даже в каникулы.Сегодня в 19:48
В новогоднюю ночь свердловчане поставили интернет-рекорд
Резко превысив трафик.Сегодня в 19:35
Государственные больницы на Среднем Урале повысят тарифы
В погоне за инфляцией.Сегодня в 19:06
Пожилая екатеринбурженка угодила под колеса
Переходя дорогу на красный.Сегодня в 19:03
На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"
Которая губит выпивох.Сегодня в 18:57
Грипп подарит челябинским школярам 4 дня отдыха
Как минимум.
Главные новости
- Сегодня в 20:45В Перми иностранец пытался "купить" чекиста за 600 тысяч
- Сегодня в 20:17По Интернету разнеслась весть о кончине Елизаветы II
- Сегодня в 19:03На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"
- Сегодня в 17:36Самбурский вновь отстранен от должности замглавы МУГИСО
- Сегодня в 16:48В Екатеринбурге младенец умер после выписки из больницы
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.