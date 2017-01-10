По технологии создания высокопроводящих трещин.

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", дочернее общество НК "Роснефть", провело на Восточно-Уренгойском лицензионном участке рекордную для газоконденсатного месторождения операцию гидроразрыва пласта (ГРП) по технологии создания высокопроводящих трещин.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, единоразово в течение 7 часов в пласт было закачано 385 тонн проппанта, что эквивалентно 700 тоннам проппанта, закачанного по традиционной технологии. Это позволило создать высокопроводящую трещину, которая обеспечила высокие суточные дебиты скважины – более 600 тысяч кубометров газа и более 200 тонн газового конденсата.

Для выполнения рекордного ГРП было привлечено дополнительное насосное и емкостное оборудование, разработана специальная рецептура жидкости-носителя, сохраняющая ее свойства при длительной закачке. Применение данной технологии обеспечивает более высокие эквивалентные объемы трещины ГРП, увеличивая продуктивность скважин на 5-7%.

Предыдущий рекорд на предприятии был установлен в начале 2016 года, когда в скважину в рамках проведения ГРП было закачано 300 тонн проппанта, что эквивалентно 550 тоннам проппанта, закачанного по традиционной технологии.