Цены подняли Hyundai и Kia.

Корейские производители подняли цены на самые востребованные в России модели автомобилей, сообщает агентство "Автостат". Седан и хэтчбек Hyundai Solaris в базовой комплектации Active с автоматической коробкой передач теперь обойдутся на 30 тысяч дороже - 753 900 рублей. Такая же "прибавка" установлена за другие комплектации, кроме минимальной, с механической коробкой – ее стоимость не менялась.

Бюджетный седан Kia Rio во всех ипостасях подорожал на 10 тысяч рублей. Так, в базовой комплектации Comfort он теперь стоит 639 900 рублей.

Стоит напомнить, что Hyundai Solaris по итогам 11 месяцев 2016 года занял первое место по продажам в стране (82 338 машин). На второй строчке Kia Rio (79 633), передает "Уралинформбюро".