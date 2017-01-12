Холдинг не будет делать вагоны для подземки.

ОАО "Синара - Транспортные машины" (СТМ) отказывается от планов выпускать вагоны метро. Екатеринбургский холдинг ликвидирует специально созданную под тендер москвичей "дочку" - ООО "Городские транспортные решения", пишет "Коммерсантъ".

Конкурс на комплектацию столичной подземки выиграли другие претенденты. Поскольку Москва – единственный крупный заказчик в данном сегменте, сохранять предприятие нецелесообразно.

Стоит напомнить, что еще в 2014 году на выставке "ИННОПРОМ" СТМ хвастался новенькими вагонами, которые собирался производить совместно с испанской компанией CAF. Позднее она вышла из проекта, передает "Уралинформбюро".