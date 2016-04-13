Для дробильного оборудования.

ООО "Механоремонтный комплекс" (входит в Группу ММК) освоило производство сит из высокопрочных сталей MAGSTRONG. В них предусмотрены ячейки необходимого размера и формы для различного промышленного оборудования и техники.

В настоящее время изготовлено более 30 сит для грохотов, используемых в ООО "Шлаксервис" и доменном производстве ОАО "ММК". Продукция из MAGSTRONG уже продемонстрировала свое преимущество по сравнению с изделиями из других марок стали.

Как пояснили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ОАО "ММК", выпуск сменных запасных частей для дробильного и измельчительного оборудования является одним из наиболее распространенных способов использования высокопрочных сталей.

От качества сетки с ячейками необходимого размера зависит качество сортировки дробленого материала и его отбора по заданным свойствам. Специалисты ООО "МРК" готовы делать продукцию под заказ - с ячейками необходимого размера и формы для самой различной техники.