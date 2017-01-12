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ГК "Новый Поток" довела нефтепереработку до 10 миллионов тонн11 января в 14:55

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В годовом эквиваленте.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) вышла на новый уровень мощности нефтепереработки. Принадлежащие ей Антипинский и Марийский НПЗ за декабрь 2016 года произвели 695 тысяч тонн и 148 тысяч тонн продукции соответственно. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, в совокупности это эквивалентно выпуску более 10 миллионов тонн нефтепродуктов в год.

В целом в 2016 году на заводах превалировал рост качественных показателей. На Антипинском НПЗ благодаря пуску установки глубокой переработки нефти выход дизельных фракций увеличен до 46%, начато производство нефтяного кокса. Марийский НПЗ на 2% нарастил выпуск светлых нефтепродуктов, снизил общие безвозвратные потери.

ГК "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Объединяет нефтедобывающие, перерабатывающие, сбытовые и другие активы. Для развития социальных проектов создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Базовое предприятие холдинга - Антипинский НПЗ (Тюмень) установленной мощностью свыше 9 миллионов тонн в год. Достижение рекордной для России глубины переработки в 98% позволило ему отказаться от выпуска мазута. Дизтопливо уже доведено до стандарта Евро-5, с апреля 2017 года на него перейдет производство бензинов. Завод подключен к магистральным нефте- и продуктопроводу.

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