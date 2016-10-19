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В России подстегнут цены на водкуСегодня в 08:09

Минимум поднимут до 219 рублей.

Летом-2017 в России ожидается подорожание водки. Минфин предложил поднять минимальную розничную цену на пол-литровую бутылку на 15% - до 219 рублей. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов, передает "Уралинформбюро". Новую цену хотят ввести с июня 2017 года.

Грядущее подорожание оправдывают увеличением ставок акциза с 1 января текущего года, а также ростом тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 года.

Следует отметить, что "водочный минимум" уже переваливал за планку в 200 рублей. В 2014 году его подняли до 220 рублей. Однако в 2015 году стоимость снизили до 185 рублей. Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей за пол-литра.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
владимир Сегодня в 08:26

Явно не о здоровье граждан пекутся! Охота хапать и хапать за счёт людей!

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