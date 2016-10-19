В России подстегнут цены на водкуСегодня в 08:09
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Минимум поднимут до 219 рублей.
Летом-2017 в России ожидается подорожание водки. Минфин предложил поднять минимальную розничную цену на пол-литровую бутылку на 15% - до 219 рублей. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов, передает "Уралинформбюро". Новую цену хотят ввести с июня 2017 года.
Грядущее подорожание оправдывают увеличением ставок акциза с 1 января текущего года, а также ростом тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 года.
Следует отметить, что "водочный минимум" уже переваливал за планку в 200 рублей. В 2014 году его подняли до 220 рублей. Однако в 2015 году стоимость снизили до 185 рублей. Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей за пол-литра.
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