Ипотека с господдержкой приказала долго житьСегодня в 11:52
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Ключевая ставка больше не кусается.
В России завершилась программа господдержки ипотеки. С января 2017 года банки перестали предлагать клиентам данный продукт. Вместе с тем получить кредит по ранее одобренным заявкам можно будет до 1 марта 2017 года, передает "Уралинформбюро".
Ранее министр строительства и ЖКХ Михаил Мень неоднократно заявлял, что программа была эффективна при ключевой ставке в 17%. В данный момент она остается на уровне 10%, и банки, по мнению министра, могут выдавать ипотеку под 12% годовых без поддержки со стороны государства.
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