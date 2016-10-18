Ключевая ставка больше не кусается.

В России завершилась программа господдержки ипотеки. С января 2017 года банки перестали предлагать клиентам данный продукт. Вместе с тем получить кредит по ранее одобренным заявкам можно будет до 1 марта 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Ранее министр строительства и ЖКХ Михаил Мень неоднократно заявлял, что программа была эффективна при ключевой ставке в 17%. В данный момент она остается на уровне 10%, и банки, по мнению министра, могут выдавать ипотеку под 12% годовых без поддержки со стороны государства.

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