Но падение замедлилось.

Продажи новых легковых автомобилей в России за 2016 год упали на 11% – до 176 319 штук, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса.

Таким образом, рынок показывает отрицательную динамику четвертый год подряд. Однако темпы падения замедлились – в 2015 году продажи авто просели на 35,7%. При этом в 2014 году сокращение составило 10,3%, а в 2013 – 5%.

Стоит отметить, что в ноябре 2016 года авторынок впервые за долгое время сработал в плюс (на 0,6% в годовом исчислении). Но в декабре снова ушел в пике – на 0,9%, передает "Уралинформбюро".