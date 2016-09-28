Авторынок России четвертый год уходит в минусСегодня в 18:21
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Но падение замедлилось.
Продажи новых легковых автомобилей в России за 2016 год упали на 11% – до 176 319 штук, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса.
Таким образом, рынок показывает отрицательную динамику четвертый год подряд. Однако темпы падения замедлились – в 2015 году продажи авто просели на 35,7%. При этом в 2014 году сокращение составило 10,3%, а в 2013 – 5%.
Стоит отметить, что в ноябре 2016 года авторынок впервые за долгое время сработал в плюс (на 0,6% в годовом исчислении). Но в декабре снова ушел в пике – на 0,9%, передает "Уралинформбюро".
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