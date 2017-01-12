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Инвесторы подлатают свердловское ЖКХ на 7 миллиардовСегодня в 18:56

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В рамках концессионных соглашений.

В 2017 году в ряде муниципалитетов Свердловской области будет организовано 15 новых концессий в сфере ЖКХ. Речь идет о Реже, Серове, Лесном, а также Полевском и Сысертском городских округах. Инвесторы вложат в модернизацию сетей и объектов 3 миллиарда рублей. Всего, с учетом уже существующих соглашений, в коммунальное хозяйство региона частники вольют 7 миллиардов рублей, что сократит расходы властей на содержание ЖКХ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, на данный момент коммунальные концессии существуют в 18 муниципалитетах. Реализуется 23 соглашения с общим объемом инвестиций 4 миллиарда рублей. Одно из наиболее крупных - в сфере теплоснабжения Каменска-Уральского. На строительство новых котельных, теплотрасс, сетей горячего и холодного водоснабжения, техническое перевооружение и автоматизацию теплопунктов частный инвестор направит не менее 900 миллионов рублей.

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