Хозяев для новеньких Maserati поищут в Екатеринбурге16 января в 14:01
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Найдется ли столько миллионеров?
В Екатеринбурге в марте-апреле 2017 года откроется автосалон люксовой марки Maserati - третий в России (первые два в Москве). Точная дата пока неизвестна, дилером выбрана ГК "Оками".
Как сообщили "Уралинформбюро" в компании, салон разместится на Сибирском тракте и будет продавать весь модельный ряд, предоставлять полное сервисное и техническое обслуживание. Поставки машин, комплектующих, запчастей и аксессуаров планируются напрямую из Италии. Стоимость Maserati начинается от 5 миллионов рублей.
Это "второе пришествие" бренда на Урал - первое случилось в 2009 году, но тогда свердловчане не выразили интереса к спорткарам. Вероятно, теперь у дистрибьютеров расчет на изменение тренда.
Между тем уральскую столицу серьезно затронуло падение автомобильных продаж: за 2015 год они сократились вполовину, за 2016 – еще на 25%. Дилеры популярных марок (Citroen, Nissan, Peugeot) банкротились со страшной силой, здания автоцентров шли с молотка, передает "Уралинформбюро".
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