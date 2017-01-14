Новая УК возьмет под крыло дома бизнес-класса "Атомстройкомплекса"13 января в 13:15
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Ради комфорта жильцов.
Концептуальными проектами крупнейшей строительной компании Екатеринбурга "Атомстройкомплекс" будет управлять новая компания "Ogni Group", созданная совместно с профессиональным оператором "Usta Group".
Сотрудничество АСК с "Usta Group" началось в 2014 году, когда в управление компании был передан первый в Екатеринбурге комплекс сервисных апартаментов "Огни Екатеринбурга", уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе АСК. В прошлом году та же команда взяла в управление еще два объекта: апартаменты "Артек" и концептуальный жилой комплекс "Чемпион Парк".
С помощью управляющей компании жильцы могут решать почти все бытовые вопросы – от уборки апартаментов и заказа еды до услуг личного секретаря и доверительного управления недвижимостью.
"Принципы работы управляющей компании едины для всех объектов: они подразумевают тесное взаимодействие с собственниками посредством круглосуточной стойки рецепции, а также мессенджеров, мобильных приложений. В каждом доме круглосуточно работают горничные, слесари, сантехники, электрики, благодаря чему любые заявки жильцов решаются оперативно", - рассказала руководитель проектов "Ogni Group"Алена Архипова.
По ее словам, весь персонал "Ogni Group" работает в компании на постоянной основе, а не приглашается из сторонних фирм. Каждый работник проходит проверку службы безопасности, профессиональное обучение.
"Наши задачи намного шире, чем просто поддерживать инженерные системы в рабочем состоянии и следить за чистотой в домах. Фишка "Ogni Group" в том, чтобы создавать в каждом доме комфортную и интересную для жизни среду. Так, в "Огнях Екатеринбурга" мы проводим модные показы, презентации, встречи с известными людьми. В "Чемпион Парке", особенностью которого станет уникальная спортивная инфраструктура, будем устраивать бесплатные тренировки с известными спортсменами, соревнования, мастер-классы. Запланированы и общие для всех домов акции. Например, этой зимой ручки входных дверей во всех домах "Ogni Group" утеплили с помощью вязаных чехлов: и забавно, и практично – жители с удовольствием фотографируют одетые ручки и выкладывают их фото в соцсетях. К весне есть идея создать в каждом доме стойки, где можно взять напрокат велосипед и сдать в любой другой точке, обслуживаемой "Ogni Group", - отметила Алена Архипова.
Стоит отметить, что управляющая компания подключается к работе над домом еще на этапе строительства. Специалисты стараются предусмотреть удобную организацию хозяйственных помещений, мест общего пользования. Чтобы, например, из холла можно было попасть в любой объект инфраструктуры – офис, кафе, детский сад – не выходя на улицу и не надевая верхнюю одежду.
Глава "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев неоднократно заявлял о том, что сегодня компания стремится не просто строить дома, а создавать комфортное для жизни пространство, развивая сервисные услуги и уделяя внимание проработке общественных пространств. Организация УК "Ogni Group" стала одним из логичных шагов на пути к реализации этой идеи.
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