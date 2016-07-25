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Нефть спасет Резервный фонд РФ13 января в 15:16

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Если будет достаточно дорога.

Россия имеет все шансы сохранить Резервный фонд по итогам 2017 года. Об этом, выступая 13 января на Гайдаровском форуме в Москве, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает "Уралинформбюро".

"С учетом того, что цены на нефть подросли в начале этого года, у нас очень хорошая возможность серьезно сократить использование средств Резервного фонда и сохранить Резервный фонд по итогам этого года", - заявил он.

10 января Минфин РФ представил данные о расходовании Резервного фонда в 2016 году – он уменьшился в 3,7 раза и теперь составляет 972,13 миллиарда рублей.

Закон о бюджете-2017, основанный на цене нефти в 40 долларов за баррель, предполагает, что Резервный фонд будет полностью исчерпан до наступления 2018 года. После этого при необходимости будут тратиться средства из Фонда национального благосостояния, в котором на начало нынешнего года находится 4,36 триллиона рублей.

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