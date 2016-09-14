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Сеть "Пикник" закрыла 9 продуктовых в Екатеринбурге13 января в 15:10

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"Пятерочке" - дорогу.

Сеть продуктовых супермаркетов "Пикник" за последние месяцы закрыла 11 из 35 магазинов в Свердловской области. В Екатеринбурге прекратили работу 9 точек, еще по одной в Каменске-Уральском и Сысерти, передает "Уралинформбюро".

Еще летом 2016 года компания выставляла на продажу 3 магазина в уральской столице и один в Каменске-Уральском. Они реализовались как готовый бизнес, сами помещения находились в аренде. Тогда в компании объясняли сокращение сети нерентабельностью точек.

Стоит отметит, что летом "поредела" еще одна региональная продуктовая сеть. "Звездный" закрыл в Екатеринбурге больше половины магазинов. В освободившихся помещениях обосновалась федеральная "Пятерочка".

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