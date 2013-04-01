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Антикризисный план урежут в 4,5 раза16 января в 12:13

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Если кабмин одобрит изменения.

Антикризисный план на 2017 может быть сокращен в 4,5 раза. Минэкономразвития РФ направило обновленную версию документа в правительство РФ, пишет "Газета.ру". Вместо 488,7 миллиарда рублей, как планировалось ранее, предлагается выделить 107,5 миллиарда рублей.

Из документа убрали поддержку приоритетных проектов и субсидии регионам, на что хотели потратить 178,9 и 200 миллиардов рублей соответственно. Также были изъяты предложения по финансовому оздоровлению субъектов с высоким уровнем долговой нагрузки. Не попала в новый план и заморозка до 30 июня 2018 года ежегодной индексации платы с грузовиков массой свыше 12 тонн.

Ожидается, что исключенные меры попадут в план действий правительства до 2025 года, целью которого станет "разогрев" экономики выше мирового уровня, передает "Уралиинформбюро".

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