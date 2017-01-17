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Минфин РФ принял "трезвое решение" по водке16 января в 13:23

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Пересмотрев минимальную цену.

Министерство финансов РФ скорректировало свое предложение по повышению минимальной цены на водку в рознице. Теперь планируется рост стоимости 0,5 литра до 205-210 рублей, заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает ТАСС.

Точный уровень роста цены на горячительное будет определен в течение 1-2 недель, добавил Сазанов.

Стоит отметить, что ранее ведомство предлагало с будущего лета увеличить минимальную цену на 15% - до 219 рублей. Подорожание объяснялось увеличением ставок акциза с 1 января 2017 года, а также ростом тарифов на электроэнергию.

"Водочный" минимум уже превышал планку в 200 рублей. Так, в 2014 году он был увеличен до 220 рублей, но в 2015 году его опустили до 185 рублей. Сейчас нельзя продавать "беленькую" дешевле 190 рублей за пол-литра.

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