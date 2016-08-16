Средний Урал вышел в лидеры по созданию современных рабочих мест16 января в 15:37
- Текст
Где трудоустроено около 600 000 человек.
Свердловская область вошла в шестерку регионов-лидеров по приросту количества новых высокопроизводительных рабочих мест. К 2016 году, с момента оглашения "майских" указов президента РФ, на Среднем Урале было создано 596,2 тысячи таких мест. До 2020 года этот показатель планируется увеличить до 700 тысяч.
Выполнение плана в регионе идет с опережением среднероссийских темпов – сейчас он реализован более чем на 85%, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.
Согласно целевым установкам, к 2020 году на Среднем Урале должно быть создано 239 тысяч высокопроизводительных рабочих мест в сфере промышленности и науки, 104,5 тысячи – в машиностроении и 104 тысячи в горно-металлургической отрасли. В секторе научных исследований и разработок появится 10 тысяч современных рабочих мест, в лесопромышленном комплексе – 9,6 тысячи, в химическом – 7,8 тысячи и еще 3,1 тысячи – в других отраслях.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
16 января в 20:08
В Прикамье ВАЗ залетел под фуру
Погиб мужчина.16 января в 20:01
Верховный суд не выпустил экс-владельца "Хромой лошади" на свободу
Досрочно.16 января в 19:49
За погибших в югорском ДТП детей накажут чиновников и полицейских
Надзорное ведомство завершило проверку.16 января в 19:20
Гибель 9-месячной екатеринбурженки вылилась в "уголовку"
Ребенка нашли с ожогами под батареей.16 января в 18:55
Имущество Плато-банка продадут за полцены
Лишь бы сбыть.16 января в 18:48
Проверку аварийного Boeing в Кольцово продлят на месяц
Уголовное дело не возбуждено.16 января в 18:42
В Тюмени два младенца обварились кипятком
Еще один ребенок отравился бытовой химией.16 января в 18:31
На Южном Урале выставят на улицу более 3000 человек
К апрелю.16 января в 18:22
101-летнему екатеринбуржцу заменили "сердце"
Во второй раз.16 января в 18:18
В Екатеринбурге будут судить банду грабителей девушек
Из соцсетей.16 января в 18:17
На ремонт дороги Нижний Тагил - Серебрянка направят 100 миллионов
В 2017 году.16 января в 18:10
Российские ученые нацелили "наногранаты" на раковые клетки
Чтобы не травмировать здоровые.16 января в 18:05
Челябинцы чудом избежали наезда иномарки на тротуаре
Аварийную ситуацию создал нарушитель.16 января в 17:57
В Екатеринбурге повременят со строительством Музея истории России
УФАС забраковало итоги конкурса.16 января в 17:53
Коммерсант заваливал снегом центр Челябинска
Под боком у мэрии.
-
16 августа 2016 в 17:17
Тюменская промышленность показала рост на 5,2%
Скакнуло производство оборудования.
Главные новости
- 16 января в 19:49За погибших в югорском ДТП детей накажут чиновников и полицейских
- 16 января в 19:20Гибель 9-месячной екатеринбурженки вылилась в "уголовку"
- 16 января в 16:43В Красноуральске поймали четверых напавших на охранников химзавода
- 16 января в 15:55Пайщиков "Бухты Квинс" озадачил дубайский маневр Новикова
- 16 января в 15:41В Екатеринбурге месяц ищут легенду сыска
Аналитика
Спонсоры разочарований
В ЕР закончились деньги и кадры.
Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет
Челябинский диагноз.
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.