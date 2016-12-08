Третий год подряд.

ММК занял первое место среди российских производителей оцинкованного и окрашенного проката по итогам второго полугодия 2016 года. Предприятие лидирует в этой сфере третий год подряд. Соответствующий рейтинг опубликован в очередном номере отраслевого журнала "Металлоснабжение и сбыт".

Как пояснили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ОАО "ММК", лидерство стало возможным благодаря последовательному развитию производственных мощностей по выпуску оцинкованного металлопроката и металла с полимерным покрытием.

Начиная с 2002 года, на комбинате были построены два агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) и два агрегата нанесения полимерных покрытий. В 2012 году к ним добавились мощности второй очереди нового комплекса холодной прокатки.

Сейчас на площадке листопрокатного цеха №11 ОАО "ММК" строится еще одна линия непрерывного горячего цинкования мощностью 450 тысяч тонн в год. Ее запуск запланирован в текущем году.

Также по итогам второго полугодия 2016 года ММК вошел в тройку ведущих производителей листового проката. В лидерах среди производителей метизной продукции оказался "ММК-МЕТИЗ".