Аэропорт Кольцово растерял четверть "зарубежных" пассажиров16 января в 16:36
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Но в целом в плюсе.
По итогам 2016 года екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил 4,3 миллиона пассажиров. Это на 53 тысячи больше, чем в предыдущем году, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани.
Значительно изменилась структура пассажиропотока. Так, международные перевозки просели на 23,5% - до 1,15 миллиона человек. Падение было компенсировано ростом на внутренних линиях. Число пассажиров, отправляющихся в российские города, выросло на 14,8% и составило 3,15 миллиона.
Впервые за долгие годы в число самых популярных направлений не попал ни один международный маршрут. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Новосибирск. Среди зарубежных направлений самыми востребованными оказались Ларнака, Пхукет, Дубай, Пекин и Нячанг.
Выросли в 2016 году показатели грузоперевозок. В Кольцово обработано 27,6 тысячи тонн груза и почты, что на 5 тысяч тонн больше, чем в 2015 году. Главными грузовыми направлениями стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Пекин и Дубай.
Объемы перевозки почты выросли более чем на 80% - до 4 472 тонн. В основном почту доставляли из Харбина и Москвы.
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