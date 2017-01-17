На вторичном рынке.

По итогам 2016 года в России было продано 5,19 миллиона автомобилей на вторичном рынке легковушек. Показатель вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом, приводит данные аналитическое агентство "Автостат".

Лидирует Lada, доля которой приближается к 28% - реализовано 1,45 миллиона машин (-3,6%). Второе место заняла Toyota. Россияне купили 590 тысяч подержанных машин этой марки (+10,4%). Третьим оказался Nissan с 276 тысячами проданных авто (+11,2%).

Среди моделей самыми популярными стали Lada 2114 (156,8 тысячи машин, +0,1%), Lada 2107 (145,8 тысячи, -11,7%), Ford Focus (129,3 тысячи, +10,1%), передает "Уралинформбюро".