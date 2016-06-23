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На Южном Урале выставят на улицу более 3000 человек16 января в 18:31

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К апрелю.

В Челябинской области до апреля 2017 могут уволить 3 378 работников. Расстаться с сотрудниками готовы 197 организаций. О грядущих сокращениях они уже уведомили главное управление по труду и занятости населения региона.

Массовые увольнения пройдут на 18 предприятиях, где лишатся работы 1 986 работников. Самое масштабное – в обанкроченном МУП "Челябинский автобусный транспорт" (805 сотрудников).

Еще 179 компаний сообща уволят 1 392 человека в рамках плановых сокращений, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, 9 571 сотрудник на 52 предприятиях Челябинской области сейчас трудятся неполное рабочее время. В ООО "ЧТЗ-Уралтрак" (входит в НПК "Уралвагонзавод") таких насчитывается 2 742 человека, ОАО "Уральская кузница" (входит в группу "Мечел") - 2 330.

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